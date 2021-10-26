بيراميدز: استبعاد بن يوسف من مباراة المقاصة بسبب الإصابة

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 18:15

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف مع بيراميدز أمام سموحة

أعلن نادي بيراميدز عن استبعاد فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق، من قائمة الفريق لمباراة مصر للمقاصة في الجولة الأولى من الدوري.

وقال النادي في بيان إن الجهاز الطبي قد أوضح أن بن يوسف قد تعرض لشد في السمانة لم يتمكن معها من استكمال التدريبات.

وكشف الجهاز الطبي عن خضوع مهاجم الإسماعيلي السابق لأشعة بالرنين المغناطيسي خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى شدة الإصابة التي يعاني منها اللاعب بجانب تحديد مدة غيابه.

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وتضم قائمة بيراميدز التي تواجه المقاصة غدا في الخامسة والنصف ظهرا كل من:

وجاءت قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي – نبيل عماد "دونجا" - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

الهجوم: دودو الجباس - ناصر منسي

بيراميدز مصر للمقاصة في الدوري
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