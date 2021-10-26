انتهت في الدوري - الجونة (1)-(1) سيراميكا كليوباترا.. نهاية اللقاء

يستضيف الجونة فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

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نهاية المباراة

ق61 العارضة تنقذ الجونة

ق48 جووووول خالد قمر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36 جووووول سيف تقا يسجل الأول برأسية

ق32 تسديدة قوية من دابو لكن بجوار القائم الأيسر لإسلام طارق

ق24 شريف دابو يهدر انفراد تام بغرابة

ق20 محمد إبراهيم يطالب بركلة جزاء والحكم يطالب باستمرار اللعب بعد انتظار حكام الفيديو

ق15 لا يزال التعادل سلبيا

انطلاق المباراة