قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان والكرتي أمام مصر للمقاصة

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لـ بيراميدز قائمة الفريق التي ستواجه مصر للمقاصة.

ويحل مصر المقاصة ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء على ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من الدوري المصري.

وتتواجد الصفقات الجديدة: المغربي وليد الكرتي والتونسي فخر الدين بن يوسف وناصر منسي وهشام محمد.

إلى جانب عبد الله السعيد ورمضان صبحي.

وجاءت قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي – نبيل عماد "دونجا" - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - ناصر منسي

وكان بيراميدز قد تأهل إلى دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز بمجموع المباراتين على عزام التنزاني بهدف دون رد.