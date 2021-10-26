صلاح: ليفربول يجب أن ينافس على كل البطولات.. وسر احتفال خلع القميص

شدد محمد صلاح لعاب ليفربول على ان فريقه يجب أن ينافس على جميع البطولات مشيرا لسر احتفاله بخلع القميص أمام كريستال بالاس.

صلاح سجل 15 هدفا وصنع 5 آخرين في 12 مباراة مع ليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات.

محمد صلاح في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "كنت أعلم منذ وقت سابق أن التمثال يتم عمله ولكنه كان إحساسا غريبا عندما تقف أمام شخص ما لديه نفس ملامحك".

وأضاف "الجميع يعلم أن البداية مهمة لأي فريق لكي تنافس على اللقب، لو بدأت بشكل سيئ ستهتز ثقة الفريق. بدأنا الدوري بقوة وأتمنى أن يستمر هذا فناد بحجم ليفربول يجب أن ينافس على الدوري في كل موسم".

video:1

وتابع "بشكل شخصي، لا أحب كلمة إبعاد نفسك عن المرشحين. أرى دائما أنه لكي تفوز ببطولة يجب أن تكون واثقا من الفوز بها والحديث بصوت عال عن قدرتك أن تفوز بها. لدينا مجموعة من أفضل اللاعبين في إنجلترا والعالم لذلك يجب أن تكون لديك القدرة على المنافسة من أجل هذه البطولات والفوز بها".

وواصل "أتوقع من نفسي الكثير وأحاول أن أضغط نفسي في كل وقت لأخرج أفضل ما لدي، أكون سعيدا عندما أسجل الأهداف ويفوز الفريق. إذا سجلت أهدافا دون أن يفوز الفريق لا أكون سعيدا. أتدرب دائما على الأشياء التي تحتاج لتحسين وأركز دائما على منح كل شيء للفريق".

واستطرد "لا يمكنني القول أن الموسم الماضي كان سيئا بالنسية وسط ظروف الإصابات وابتعاد البعض عن مستواهم، حاولت مساعدة الفريق على الوصول للمركز الثالث وهو ما حدث بمساعدة زملائي".

وأكمل "بعض الأوقات تكون محظوظا وفي بعض الأوقات لا، لا أؤمن بالحظ وحده فيجب ان تبذل كل ما لديك وسيأتي لك الحظ".

واسكتمل "سعيد بالمقارنة مع دروجبا ولكنني لست مهاجما مثله، فخور أن أكون على مركز الجناح وأن أكون أفضل هداف إفريقي وأسجل هذا العدد من الأهداف في عدد مباريات أقل".

عن الاحتفال بخلع القميص أمام كريستال بالاس، قال: "فعلت ذلك لأنني اعتقدت أنني عادلت رقم دروجبا ولكن اكتشفت أنه ما زال امامي هدف آخر لمعادلته".

صلاح أتم مازحا "كلوب سيجري خلفي إن فعلتها مجددا".

وسجل صلاح 107 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز ليكون أفضل هداف إفريقي في تاريخ البريميرليج.