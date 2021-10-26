تشكيل الدوري - الجونة يتسلح بالصفقات الجديدة.. وباسم مرسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 17:08

كتب : FilGoal

الجونة

أعلن كل من رضا شحاتة مدرب الجونة وهيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقيهما في المباراة التي ستجمع بينهما في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ الجونة بعمرو طارق وخالد قمر لأول مرة منذ انضمامهم للفريق، بينما يقود باسم مرسي هجوم سيراميكا كليوباترا.

وجاء تشكيل الجونة كالآتي:

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الحارس: إسلام طارق

الدفاع: أحمد سالم صافي - محمد نجيب - عمرو طارق - عمرو السعداوي

الوسط: نور السيد - شيميلس بيكلي - إسلام محارب - محمود الشبراوي - كريم طارق

الهجوم: خالد قمر

بينما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

الحارس: عامر عامر

الدفاع: عبد الله محمود - سيف تقا - أحمد محسن - مصعب البطاط

الوسط: محمد حسن - بلاس سعداني - محمود نبيل - شريف دابو

الهجوم: محمد إبراهيم - باسم مرسي

وتقام المباراة على ملعب خالد بشارة في الجونة.

الجونة سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز
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