تشكيل الدوري - الجونة يتسلح بالصفقات الجديدة.. وباسم مرسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا

أعلن كل من رضا شحاتة مدرب الجونة وهيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقيهما في المباراة التي ستجمع بينهما في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ الجونة بعمرو طارق وخالد قمر لأول مرة منذ انضمامهم للفريق، بينما يقود باسم مرسي هجوم سيراميكا كليوباترا.

وجاء تشكيل الجونة كالآتي:

الحارس: إسلام طارق

الدفاع: أحمد سالم صافي - محمد نجيب - عمرو طارق - عمرو السعداوي

الوسط: نور السيد - شيميلس بيكلي - إسلام محارب - محمود الشبراوي - كريم طارق

الهجوم: خالد قمر

تشكيل الفريق لمواجهة نادي سيراميكا كليوباترا 💪🏼#TheGounies pic.twitter.com/lnmTuCkNif — El Gouna FC (@GounaFC) October 26, 2021

بينما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

الحارس: عامر عامر

الدفاع: عبد الله محمود - سيف تقا - أحمد محسن - مصعب البطاط

الوسط: محمد حسن - بلاس سعداني - محمود نبيل - شريف دابو

الهجوم: محمد إبراهيم - باسم مرسي

وتقام المباراة على ملعب خالد بشارة في الجونة.