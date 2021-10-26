هدف جميل واحد يكفي.. المقاولون يُسقط إيسترن كومباني

حصد المقاولون العرب أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد من الدوري بفوزه على إيسترن كومباني بهدف دون رد بفضل أحد صفقاته الجديدة.

واستضاف المقاولون منافسه الصاعد حديثا للدوري في ملعبه الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الأولى.

سجل هدف المباراة الوحيد عن طريق جون أوكلي في الدقيقة 18 بعد مراوغة رائعة لحارس المرمى.

وشهدت المباراة دفع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون بالثلاثي الهجومي محمد حمدي زكي ولويس إدوارد وجون أوكلي سويا في خط الهجوم.

فيما اعتمد إيسترن كومباني على الثلاثي الهجومي علاء عباس ومحمد عصام وأحمد متعب.

وشهد تشكيل إيسترن كومباني مشاركة خمسة لاعبين لأول مرة في الدوري الممتاز وهم علاء عباس وكريم خميس اللذين صعدا مع الفريق من الدرجة الثانية.

فيما يتواجد مع الفريق ثلاثة لاعبين قادمين من فرق أخرى من الدرجة الثانية وهو كمال أبو الفتوح ومحمد ناصر "مودي" وأحمد داهش.

جون أوكلي يقود هجوم المقاولون العرب ومحمد عصام يقود هجوم إيسترن كومباني 🟡🟢#في_الدوري pic.twitter.com/at3lqPMQR4 — FilGoal (@FilGoal) October 26, 2021

ومنذ موسم 2016-2017 فاز المقاولون في بداية الدوري مرتين دون احتساب انتصار اليوم، وتعادل مرة، وهُزم مرتين.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بشكل هادئ وسط استحواذ أكبر من المقاولون على الكرة.

وحصل المقاولون العرب على ركلة حرة سددها محمد حمدي زكي لكنها ذهبت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 18 تبادل جون أوكلي الكرة مع عبد الله ياسين وراوغ حارس إيسترن كومباني وسدد بسهولة في الشباك ليعلن عن تقدم المقاولون.

وكاد علاء عباس يدرك التعادل لإيسترن كومباني لكن تسديدته المقوسة الرائعة من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من العارضة.

وفي الدقيقة 40 أرسل أحمد متعب كرة مباشرة من ركلة ركنية تجاه مرمى المقاولون تصدى لها محمود أبو السعود وحولها إلى ركنية جديدة.

وعاد متعب ونفذ الركنية الجديدة بذات الطريقة لكن تصويبته مرت بجوار المرمى.

وعلى عكس الشوط الأول جاء الشوط الثاني هادئا في أغلب أحداثه وسط انحصار كبير للكرة في وسط الملعب.

وأهدر عمر بسام لاعب المقاولون فرصة تسجيل هدفا ثانيا رغم انفراده التام بالمرمى لكنه سدد الكرة بغرابة لأعلى.

وكاد الحسيني طه يدرك التعادل بتسديدة صاروخية لإيسترن كومباني لكن تصويبته ذهبت أعلى المرمى.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار المقاولون بهدف دون رد.