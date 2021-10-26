قائمة الأهلي - بيرسي تاو وميكيسون في مواجهة الإسماعيلي

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 16:22

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الحرس الوطني

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري المصري على ملعب برج العرب.

وضمت القائمة الصفقات الجديدة وهم: حسام حسن وأحمد حمدي عبد القادر وعمار حمدي والثنائي المحترف لويس ميكيسون وبيرسي تاو.

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فيما يغيب كريم فؤاد ووليد سليمان بسبب الإصابة، ولم يتواجد محمد محمود في قائمة المباراة.

وجاءت قائمة الأهلي

حراسة المرمى: علي لطفي - مصطفى شوبير -حمزة علاء.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - محمد هاني

الوسط: محمود عبد المنعم "كهربا" - حمدي فتحي – حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أكرم توفيق - لويس ميكيسون - أحمد عبد القادر - عمار حمدي.

الهجوم: حسام حسن - محمد شريف - بيرسي تاو.

ويغادر الأهلي القاهرة اليوم للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا للمباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء الغد.

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