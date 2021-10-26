تحديد موعد مباراتي مصر مع أنجولا والجابون

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 16:17

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد مباراتي منتخب مصر مع أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

المنتخب المصري سيواجه أنجولا خارج قواعده في 12 نوفمبر المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويستضيف الفراعنة منتخب الجابون في ختام مباريات المجموعة 15 نوفمبر المقبل في تمام التاسعة مساء.

الاتحاد المصري حدد ستاد الجيش ببرج العرب ملعبا لمباراة مصر مع الجابون في ختام منافسات المجموعة.

الاتحاد طلب من الجهات الأمنية السماح بحضور 30 ألف مشجع.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل وحيد.

منتخب مصر
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