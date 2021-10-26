مران الأهلي – تدريبات بدنية.. والشناوي يبدأ الركض

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 15:06

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

اختتم الأهلي استعداداته للقاء الإسماعيلي غدا الأربعاء في ملعب برج العرب في الجولة من الأولى الدوري المصري.

وخاض الأهلي تدريبات بدنية قبل خوض مران فني في وقت لاحق.

وخاض ثلاثي حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية قوية.

أخبار متعلقة
فادي فريد: لدينا ميزة قبل مواجهة الأهلي مدرب فيوتشر يرد على تشبيه تجربة ناديه مع بيراميدز.. ولماذا غاب ناصر ماهر ضد فاركو أحمد سامي: لماذا لم يشاهد الحكم الفيديو قبل احتساب ركلة جزاء الاتحاد؟

ويغادر الأهلي القاهرة اليوم للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا للمباراة.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لمدة 30 دقيقة لشرح بعض الجوانب الفنية المتعلقة بالمباراة.

وبدأ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عملية الركض في إطار برنامجه التأهيلي للتخلص من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن استقرار حالة وليد سليمان بعد تعرضه لارتجاج في المخ خلال لقاء الحرس الوطني النيجري.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن اللاعب الملقب بالحاوي سيشارك في المران بعد لقاء الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يغادر الأهلي القاهرة اليوم؛ للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا للمباراة.

الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الجونة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. انطلاق المباراة 2 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان والكرتي أمام مصر للمقاصة 6 دقيقة | الدوري المصري
صلاح: ليفربول يجب أن ينافس على كل البطولات.. وسر احتفال خلع القميص 12 دقيقة | أوروبا
تشكيل الدوري - الجونة يتسلح بالصفقات الجديدة.. وباسم مرسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا 16 دقيقة | الدوري المصري
هدف جميل واحد يكفي.. المقاولون يُسقط إيسترن كومباني 25 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من كاف لـ في الجول: لا نية لتأجيل كأس الأمم الإفريقية 2021 25 دقيقة | إفريقيا
أحمد ريان يسجل هدفين في انتصار كبير لـ ألتاي بكأس تركيا 54 دقيقة | المحترفون
قائمة الأهلي - بيرسي تاو وميكيسون في مواجهة الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني