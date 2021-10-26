مران الأهلي – تدريبات بدنية.. والشناوي يبدأ الركض

اختتم الأهلي استعداداته للقاء الإسماعيلي غدا الأربعاء في ملعب برج العرب في الجولة من الأولى الدوري المصري.

وخاض الأهلي تدريبات بدنية قبل خوض مران فني في وقت لاحق.

وخاض ثلاثي حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية قوية.

ويغادر الأهلي القاهرة اليوم للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا للمباراة.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لمدة 30 دقيقة لشرح بعض الجوانب الفنية المتعلقة بالمباراة.

وبدأ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عملية الركض في إطار برنامجه التأهيلي للتخلص من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن استقرار حالة وليد سليمان بعد تعرضه لارتجاج في المخ خلال لقاء الحرس الوطني النيجري.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن اللاعب الملقب بالحاوي سيشارك في المران بعد لقاء الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يغادر الأهلي القاهرة اليوم؛ للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا للمباراة.