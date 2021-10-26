تشكيل الدوري - متعب يقود هجوم إيسترن كومباني.. والظهور الاول لـ أوكلي مع المقاولون
الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 14:29
كتب : FilGoal
أعلن عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب وعلاء نوح مدرب إيسترن كومباني عن تشكيل فريقهما لمواجهة الأسبوع الأول من الدوري المصري.
وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:
حراسة المرمى: محمود أبو السعود
خط الدفاع: حسن الشامي - محمد سمير - فاروقا نور الدين - باسم علي
خط الوسط: أحمد الشيمي - عماد فتحي
أمامهما: محمد حمدي زكي - عبد الله ياسين - لويس إدوارد
خط الهجوم: جون أوكلي
على الجانب الآخر، جاء تشكيل إيسترن كومباني كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد بوسكا
خط الدفاع: أحمد ثابت داهش - كمال أبو الفتوح - أسامة عزب - عاصم سعيد
خط الوسط: صلاح عاشور - محمد ناصر مودي - كريم خميس - علاء محمد عباس
خط الهجوم: محمد عصام - أحمد السيد متعب