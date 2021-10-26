تشكيل الدوري - متعب يقود هجوم إيسترن كومباني.. والظهور الاول لـ أوكلي مع المقاولون

أعلن عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب وعلاء نوح مدرب إيسترن كومباني عن تشكيل فريقهما لمواجهة الأسبوع الأول من الدوري المصري.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: حسن الشامي - محمد سمير - فاروقا نور الدين - باسم علي

خط الوسط: أحمد الشيمي - عماد فتحي

أمامهما: محمد حمدي زكي - عبد الله ياسين - لويس إدوارد

خط الهجوم: جون أوكلي

على الجانب الآخر، جاء تشكيل إيسترن كومباني كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا

خط الدفاع: أحمد ثابت داهش - كمال أبو الفتوح - أسامة عزب - عاصم سعيد

خط الوسط: صلاح عاشور - محمد ناصر مودي - كريم خميس - علاء محمد عباس

خط الهجوم: محمد عصام - أحمد السيد متعب