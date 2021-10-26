تشكيل الدوري - متعب يقود هجوم إيسترن كومباني.. والظهور الاول لـ أوكلي مع المقاولون

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 14:29

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

أعلن عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب وعلاء نوح مدرب إيسترن كومباني عن تشكيل فريقهما لمواجهة الأسبوع الأول من الدوري المصري.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

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خط الدفاع: حسن الشامي - محمد سمير - فاروقا نور الدين - باسم علي

خط الوسط: أحمد الشيمي - عماد فتحي

أمامهما: محمد حمدي زكي - عبد الله ياسين - لويس إدوارد

خط الهجوم: جون أوكلي

على الجانب الآخر، جاء تشكيل إيسترن كومباني كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا

خط الدفاع: أحمد ثابت داهش - كمال أبو الفتوح - أسامة عزب - عاصم سعيد

خط الوسط: صلاح عاشور - محمد ناصر مودي - كريم خميس - علاء محمد عباس

خط الهجوم: محمد عصام - أحمد السيد متعب

المقاولون العرب إيسترون كومباني الدوري المصري
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