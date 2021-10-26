مؤتمر كومان: لا تنظروا إلى النتائج.. وهذا رأيي في واقعة الاعتداء علي

علق رونالد كومان مدرب برشلونة على اعتداء بعض جماهير الفريق عليه عقب مباراة ريال مدريد والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي برشلونة مع راية فايكانو غدا الأربعاء في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني والتي ستقام على ملعب الأخير

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "رايو فايكانو فريق تطور في الفترة الأخيرة ويحظى بموسم رائع، لدينا ذكريات مباراة الموسم الماضي والتي كانت صعبة، ستكون مباراة صعبة ولكننا فعلنا أشياء جيدة خلال مبارياتنا الثلاث الأخيرة على ملعبنا ولدينا فرص للفوز".

وعلق كومان على اعتداء بعد الجماهير عليه عقب مباراة ريال مدريد قائلا: "إنها مشكلة اجتماعية لا اعتقد أن هناك حلا لما حدث عندما غادرت كامب نو، إنهم أشخاص يعانون من مشاكل تعليمية ولا يعرفون الأعراف والقيم وكان الجو في الملعب على العكس تماما، حتى مع تأخرنا في النتيجة لذا لا داعي لإبداء الاهتمام بهؤلاء الأشخاص".

"لقد شاهدنا تسجيلات لنا جميعا أثناء خروجنا، حتى بعض اللاعبين مع عائلاتهم مروا بنفس الشيء وكارليس بويول أيضا، يجب أن نجد حل لتلك المشكلة ونجد صيغة للخروج من الملعب بدون تكرار لذلك الموقف، إنها مشكلة اجتماعية موجودة في جميع أنحاء العالم".

وتابع "نحن جميعا قلقون بسبب الإصابات التي تعرضنا لها، عقدنا اجتماعا بشأن تلك المشكلة وقمنا بتحليل لإصابة كل لاعب وأفضل طريقة للتعافي، بيدري سيغيب لفترة أطول قليلا، هو لاعب مهم وغيابه مؤثر، ولا يمكننا أن نضع موعد لعودته هو أو ديمبيلي، أو أراوخو، بعض الأشياء تستغرق وقتا أطول من المتوقع".

وشدد "لم يعجبني ما رأيته في مباراة يوم الأحد، نحن نقوم بالتطوير لا يجب أن تنظروا للنتائج، ومع ذلك أنا أتفهم خيبة الأمل بالهزيمة أمام ريال مدريد، يوجد أشاء كافية لنكون سعداء بها، أريد أن استمتع بالأجواء مثل التي رأيتها في الملعب وأريد أن استمتع لمدة ثماني سنوات أخرى".

وأكمل "نحن كمدربين نعاني من وقت عصيب إذا خسرنا مباراة، يعتمد ذلك على مدى الضغط الذي تشعر به ولكن خصوصا في المباريات الكبيرة، أنشيلوتي كمدرب كبير وصاحب خبرة يعرف ذلك ويعرف كيف ينفذ دوره، نتحدث عن هذا وقد أعطاني التشجيع وهو يعرف بأنه إذا لم تسير الأمور بالشكل المتوقع فهناك ضغط أكبر مما هو عليه في أماكن أخرى".

وأردف "أنسو فاتي شعر بعدم راحة ليس بسبب الإصابة التي تعرض لها، لا يزال هناك شك، هو مدرج في القائمة وغدا سنقرر ما إذا كان سيشارك أم لا".

وأضاف "ديباي لم يكن قادرا على أن يكون لاعبا حاسما في المباريات الماضية، أقل مما كان عليه في البداية لكنه يعرف ذلك بنفسه وينتقد نفسه، يمكنه أن يتحسن ونعرف أين يمكنه أن يلعب والأماكن الأفضل له، وهو يعرف أنه يجب أن يتحسن".

وأتم "انتاكسة بيدري؟ المدرب يتحدث للأطباء ولا يمكنه أن يقرر متى يلعب إذا لم يأذن الطبيب".

ويحتل برشلونة حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة وبفارق ست نقاط عن الصدارة.