فادي فريد: لدينا ميزة قبل مواجهة الأهلي

يرى فادي فريد مهاجم البنك الأهلي أن فريقه سيستفيد من الحصول على راحة أكبر قبل مواجهة مضيفه الأهلي يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وشارك فريد في انتصار ناديه بنتيجة 3-صفر على ضيفه طلائع الجيش يوم الإثنين بينما سيحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي يوم الأربعاء.

وقال فريد عبر إذاعة أون سبورت:"الأهلي ناد كبير، يلعب للفوز، ولكن إن لم نلعب للفوز أو نقطة التعادل على الأقل لا نذهب للمباراة. سنتابع مباراة الإسماعيلي، وندرسه جيدا خاصة اللاعبين الجدد، واللعب قبل الأهلي بيومين سيكون في صالحنا، لأننا حصلنا على راحة أكبر".

وأضاف "أرى أننا سنكون أكثر انسجاما من هجوم الأهلي، لأن الإضافات الجديدة للأهلي معظمها في الخط الأمامي، سنقاتل لحصد النقاط الثلاث أو نحافظ على النقطة التي سنبدأ بها المباراة".

وأردف "حالفنا التوفيق في المباراة الأولى ضد طلائع الجيش بعد فترة إعداد ومعسكرات ومباريات ودية. البداية مهمة جدا خاصة قبل مواجهة الأهلي في الجولة الثانية، لذا كان مهما تحقيق الفوز. الهدف المبكر في مرمى الطلائع صنع الفارق كثيرا في صالحنا".

وواصل "هناك خطوة مهمة جدا، وهي أن مجلس الإدارة حافظ على 90% من قوام الفريق. آخر 10 مباريات الموسم الماضي، فزنا 3 مباريات مقابل 7 تعادلات".

وأتم "الصفقات الجديدة إضافة قوية لنا، منهم لاعبون كانوا معارين منذ الموسم الماضي. الانسجام مهم جدا، وسيفيدنا كثيرا، وسيجعل مشوارنا هذا الموسم مشابه لنتائجنا في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي".