مدرب فيوتشر يرد على تشبيه تجربة ناديه مع بيراميدز.. ولماذا غاب ناصر ماهر ضد فاركو

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 14:15

كتب : FilGoal

فيوتشر

رد محمد عبد الكريم المدرب العام لنادي فيوتشر على التقارير التي تشبه تجربة ناديه بنظيرتها في بيراميدز.

وتحدث عبد الكريم لإذاعة "أون سبورت" قائلا: "ما نحتاجه الهدوء، وتقديم الأداء الذي نتدرب عليه، وتبقى النتيجة مرهونة بعامل التوفيق".

وأكمل "نتمنى أن نفوز ببطولة أو التواجد في المربع الذهبي، ولكن كل شيء سيتحقق بالتركيز خطوة بخطوة".

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وعن سبب غياب ناصر ماهر ضد فاركو في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بهدف دون رد قال: "هو آخر صفقة انضمت لنا، ويتم تجهيزه ليكون متاحا خلال أيام، وسيكون جاهزا للمباراة القادمة أو لقاء الجولة الثالثة بحد أقصى".

وشدد "الجهاز الفني يعتمد نظاما واضحا وهو الاعتماد على أكثر اللاعبين جاهزية".

وعن صاحب هدف الفوز على فاركو أيمن الصفاقسي قال: "أيمن الصفاقسي ليس اكتشافا، فهو هداف الدوري التونسي، وسيكون مع مروان محسن من هدافي الدوري".

وأتم محمد عبد الكريم حديثه قائلا: "الدوري التونسي قوي جدا، وسيتأقلم مع أجواء الدوري سريعا وسيكون من هدافي الفريق والمسابقة".

فيوتشر في الدوري
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