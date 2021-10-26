أحمد سامي: لماذا لم يشاهد الحكم الفيديو قبل احتساب ركلة جزاء الاتحاد؟

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 14:04

كتب : FilGoal

حسين فيصل ومورو ساليفو - سموحة والاتحاد السكندري

انتقد أحمد سامي مدرب سموحة حكم مباراة فريقه ضد الاتحاد يوم الإثنين بعدما احتساب ركلة جزاء جدلية للأخير.

وتقدم سموحة بنتيجة 4-1 على جاره السكندري قبل أن يدرك زعيم الثغر التعادل في الوقت البديل.

وجاء هدف الاتحاد الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 89 نفذها سعيدو سيمبوري، بعد سقوط زميله خالد الغندور قرب منطقة الجزاء.

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واحتسب الحكم ركلة حرة للاتحاد قبل أن يعدل قراره ويشير إلى علامة الجزاء.

وقال سامي عبر إذاعة أون سبورت:"ركلة الجزاء الثانية للاتحاد السكندري، أطالب بتحليلها، لن أتحدث عن التحكيم. من المفترض أن يلجأ الحكم للفيديو، لقد احتسب مخالفة من خارج منطقة الجزاء، ثم استمع للفيديو مباشرة ليحتسبها ركلة جزاء".

وأضاف "لم أتحدث مع اللاعبين بعد المباراة، ليسوا في حاجة لكلام، يعلمون أنهم أهدروا جهدهم في المباراة، ولن أثقل عليهم.. وبعد ذلك هناك جلسات لتحليل الأداء الجماعي والفردي لكل لاعب. تقدمنا 4-1، والمشكلة أن المباراة توترت، بلجوء الاتحاد للكرات الطويلة والاعتماد على الكرة الثانية، الاتحاد لم يفرض أسلوبه بل مواقف ساعدته في الرجوع منها ركلتي الجزاء".

وحصد سموحة نقطته الأولى في الدوري وسيحل ضيفا على المصري يوم الإثنين.

سموحة
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