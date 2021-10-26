حوار في الجول – تامر النحاس يتحدث عن "منديل" أفشة.. تحول شريف من الزمالك للأهلي وإيهاب جلال ومصر

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 14:02

كتب : حامد وجدي

تامر النحاس

أحد أشهر وكلاء اللاعبين والمدربين في مصر، تامر النحاس يكشف في حوار مطول لـFilGoal.com العديد من الأسرار والكواليس عن الكرة المصرية.

والآن سريعا مع مقطتفات من الحوار.

سر "منديل" ميسي وأفشة.. وقرار كبير اتخذه للانتقال إلى الأهلي

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السبب الحقيقي خلف عدم تدريب إيهاب جلال لمنتخب مصر

موقف إيهاب جلال من رحيل عبد الله السعيد ودونجا وأحمد أيمن منصور للزمالك

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