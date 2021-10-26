ليكيب: أخيرا.. راموس يستعد للعودة لتدريبات باريس سان جيرمان

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 13:44

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

يستعد الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان للعودة للتدريبات الجماعية مع فريقه غدا الأربعاء، حسب صحيفة ليكيب الفرنسية.

راموس لم يشارك مع الفريق منذ انتقاله له في صفقة انتقال حر الصيف الماضي بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

باريس سان جيرمان سيعود للتدريبات غدا بعد مباراة مارسيليا، استعدادا لمواجهة ليل في الدوري يوم الجمعة المقبل.

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ويخوض الفريق الفرنسي تدريباته غدا في تمام الحادية عشر صباحا.

راموس أراد العودة للتدريبات قبل أسبوعين ولكن الأطباء نصحوه بتأخير العودة خوفا من حدوث انتكاسة.

رغم أن الهدف هو أنه دخول راموس القائمة أمام ليل، إلا أن بوكيتينو حذرا مع تطور إصابة المدافع ويمكنه انتظار مباراة دوري الأبطال أمام لايبزيج ليظهر مع فريقه الجديد للمرة الأولى.

باريس يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة بعد مرور 11 جولة من عمر الدوري.

سيرجيو راموس الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان
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