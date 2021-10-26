قرعة الكونفدرالية - بيراميدز يواجه أس مانيما الكونغولي.. والمصري ضد ريفرز يونايتد

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 13:24

كتب : FilGoal

كأس الكونفدرالية

أقيمت اليوم قرعة دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية الإفريقية والتي يتواجه فيها المتأهلون مع من تم إقصائهم من الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

القرعة أوقعت بيراميدز في مواجهة نادي أس مانيما يونيون من الكونغو.

وسيواجه المصري نظيره ريفرز يونايتد النيجيري.

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بيراميدز صعد لهذا الدور بعد الفوز على عزام التنزاني بهدف دون رد بعد التعادل سلبيا في تنزانيا.

وحقق المصري الفوز على ريفينيو أوثوريتي الأوغندي بنفس النتيجة في الإسكندرية بعد التعادل سلبيا في أوغندا.

وستقام مباريات دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية بين شهري نوفمبر وديسمبر، إذ أن مباريات الذهاب ستقام بين 26 و28 نوفمبر.

أما مباريات الإياب فسوف تقام ما بين الثالث وحتى الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

بيراميدز المصري الكونفدرالية
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