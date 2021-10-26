هنري: ميسي معزول في باريس سان جيرمان

يرى تيري هنري نجم برشلونة وأرسنال الأسبق، بأن ليونيل ميسي يلعب كالمعزول في خطة باريس سان جيرمان.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وسبق لهنري اللب بجوار ميسي عندما كان لاعبا لبرشلونة.

وقال هنري في تصريحات لـ راديو مونت كارلو: "ميسي معزول، يحصل على الكرة في أوقات قليلة، لا أقول بأنه حزين ولكنه معزول، ولكن أفضل وجوده في المنتصف".

وتابع "لدي مشاكل في وجود ميسي على الجانب الأيمن، في المنتصف يستطيع أن يضع الرتم، يجب أن يتم إيجاد طريقة ليلعب ميسي ومبابي ونيمار سويا".

وشدد "ميسي لا يتحدث كثيرا ولكنه يتحدث بالكرة، حاليا هو فريق كيليان مبابي، هو من يجعل الفريق يلمع ومن يحصل على الكرة أكثر".

واستمر "في أي لحظة يجب أن يكون هناك موصل واحد فقط، وإلا فلن تتمكن من اللعب بالإيقاع نفسه، وفي هذا الفريق يوجد العديد من الموسيقيين".

وأضاف "لا اعتقد أن ميسي سينع الفارق على الجانب الأيمن، ولكنني لا أملك وجهة النظر التكتيكية بالتفصيل".

وأتم "من الواضح أنه عندما تظل في المقدمة وتبتعد عن الطريق، فلن يكون لك تأثير ثم يكون لديك عدد أقل من الكرات التتي تتجه نحوك".

وشارك ميسي مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم في سبع مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف ولم يصنع أي هدف.