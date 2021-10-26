تاو في قائمة جنوب إفريقيا المبدئية لمباراتي زيمبابوي وغانا

أعلنت جنوب إفريقيا قائمتها المبدئية المكونة من 36 لاعبا استعدادا لمواجهتي زيمبابوي وغانا في تصفيات كأس العالم 2022.

وضمت القائمة المهاجم بيرسي تاو المنضم حديثا إلى الأهلي.

وغاب تاو عن القائمة النهائية لفريق بافانا بافانا مطلع أكتوبر الجاري بسبب الإصابة بعدما كان ضمن القائمة الأولية.

وسيعلن منتخب جنوب إفريقيا القائمة النهائية يوم الإثنين المقبل في مؤتمر صحفي مع توضيح كيفية شراء الجمهور لتذاكر مباراة زيمبابوي.

وبات تاو جاهزا للمباريات ومن المنتظر ظهوره الأول مع الأهلي أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.

وشارك تاو في 25 مباراة مع منتخب بلده وسجل 12 هدفا وآخر ظهور له كان ضد غانا في سبتمبر الماضي حين فاز بهدف في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لتصفيات المونديال.

وتتصدر جنوب إفريقيا ترتيب المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط وتليها غانا بفارق نقطة.

وتستضيف جنوب إفريقيا فريق زيمبابوي في 11 نوفمبر المقبل ثم تخوض مواجهة حاسمة ضد مضيفتها غانا في 14 نوفمبر.

ويتأهل بطل المجموعة إلى المرحلة الثالثة من التصفيات والتي تلعب فيها 5 منتخبات ضد 5 ويعبر الفائزون للمونديال.

وتسعى جنوب إفريقيا للعودة للمونديال الذي شاركت به 3 مرات آخرها حين استضافت البطولة في 2010 وودعت من الدور الأول.