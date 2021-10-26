بيراميدز يكشف قميصه الجديد

كشف بيراميدز اليوم الثلاثاء قميصه الجديد سيخوض به موسم 2021-2022 والذي صممته شركة بوما الألمانية.

ونشرت صفحة النادي على فيسبوك مقطع فيديو لعدد من لاعبي الفريق وهم يروجون للتصميم الجديد للفريق ولزي حراس المرمى.

ويفتتح بيراميدز مشواره في الدوري المصري بمواجهة مصر للمقاصة غدا الأربعاء في المباراة التي ستقام على ملعب الدفاع الجوي.

وأنهى بيراميدز الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

وتأهل بيراميزد لدور الـ 32 الثاني في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على عزام يونايتد التنزاني بهدف دون مقابل في مجموع المباراتين.