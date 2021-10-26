تشكيل الزمالك المتوقع – تبديل وحيد من كارتيرون ضد إنبي

يجري باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تبديلا وحيدا في تشكيل فريقه الذي يواجه إنبي عن ذلك الذي خاض لقاء توسكر الكيني قبل عدة أيام.

ويواجه الزمالك منافسه إنبي اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من الدوري في ملعب بتروسبورت.

ومن المتوقع أن يكون أحمد فتوح أساسيا بدلا من محمد عبد الشافي في اللقاء.

عدا ذلك سيخوض كارتيرون اللقاء بالتشكيل الذي خاض به مباراة توسكر الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود حمدي "الونش"- محمود علاء- حمزة المثلوثي

في الوسط الدفاعي: إمام عاشور- طارق حامد

في الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد "زيزو"

في الهجوم: سيف الدين الجزيري