أمير توفيق يكشف سبب عدم وضع أسماء اللاعبين على قميص الأهلي.. وتفاصيل اختيار التصميم من سنة

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي سبب عدم وضع أسماء اللاعبين على قمصان الفريق مثلما هو معتاد مع الفرق الأوروبية.

وتحدث أمير توفيق لقناة الأهلي التليفزيونية قائلا: "هذا يعود للرعاية فهناك مشكلة في مصر تتمثل في غياب مصر وعلينا تعويض ذلك بطريقة مختلفة".

وأكمل "أحد الرعاة يضع اسمه أعلى الرقم وهذا نحصل من خلاله على عائد كبير".

وتابع "مع عودة الجمهور وبيع التذاكر ربما وقتها نلغي ذلك الأمر ونكتب أسماء اللاعبين لكن في ظل عدم استقرار الأمور سيكون من الصعب حدوث هذا".

وعن قميص الأهلي الجديد قال: "اخترنا التصميم منذ سنة وبالتحديد في أكتوبر من عام 2020 وشركة أمبرو لم تضع تسع نجوم أو عشرة في ظل انتظار لما سيحدث للفريق في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع "أمبرو صنعت القمصان بدون شعار الأهلي ومع التتويج بدوري الأبطال تم وضعه".

وعن القميص الأساسي "القميص الأحمر لا يجب أن يكون به زحام كثير مثل القميص الثاني أو الثالث يجب أن يكون القميص هادئ مع وضع لون أو شكل النسر بلون خفيف".

أما عن تصميمه "القميص مستوى من السبعينيات من القرن الماضي بوضع علامة الكاروهات في الوسط وهذا في إشارة لقميص الأهلي في ذلك الوقت الذي تم تصنيعه من قبل أمبرو".

وتابع "هناك ثلاث خطوط بيضاء كذلك تشير لقميص الأهلي في الثلاثينيات أو الأربعينيات أيضا، مع وضع علم مصر على القميص لأول مرة لأن الأهلي هو واجهة مصر في الكرة الإفريقية ويرمز لبلدنا".

وعن القميص الأسود وسبب عودته بعد اختفائه الموسم الماضي "شركة أمبرو حينما صنعت القميص الأسود قبل عامين تفاجئت بأن القميص الأسود باع أكثر من الأحمر".

وأتم "حدثت مشكلة وقررت الشركة أن نتخلى عن القميص الأسود ودراسة احتياجات السوق بشكل أكبر قبل عودة الأسود الموسم الجاري مع تصنيعه بشكل أكبر".