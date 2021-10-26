أمير توفيق: لا توجد مشكلة في تجديد معلول.. وموقف أجايي وموسيماني

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 11:17

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - علي معلول

شدد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أنه لا توجد مشكلة بين ناديه وبين لاعبه علي معلول الظهير الأيسر للفريق لتجديد تعاقده.

وينتهي تعاقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث أمير توفيق لقناة الأهلي التليفزيونية قائلا: "مفاوضات التجديد مستمرة مع علي معلول منذ فترة ولا توجد مشكلة أتوقع في الأيام المقبلة حدوث أمور إيجابية".

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وعن موقف جونيور أجايي بعد وضعه على قائمة الانتظار قال: "أجايي يتواجد في قائمة الانتظار ويحصل على كل مستحقاته بانتظام ويشارك في المران ولم يشتك النادي للاتحاد الدولي كما يثار".

وأكمل "والحديث معه بشكل ودي ورسمي ولا توجد مشكلة بيننا".

وعن مفاوضات تجديد تعاقد موسيماني قال: "رأينا أن مفاوضات التجديد مع موسيماني ربما ليس بها توافق كبير ورأينا جميعا ان نصبر وهذا حل يرضي جميع الأطراف ولا توجد مشكلة معه وهو مستمر لنهاية تعاقده".

وينتهي تعاقد موسيماني مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

الأهلي معلول موسيماني أجايي
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