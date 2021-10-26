إبراهيم حسن: الاتحاد مر ضد سموحة بظروف مشابهة لما حدث ليونايتد ضد ليفربول

قال إبراهيم حسن مدير الكرة في الاتحاد السكندري إن فريقه مر بظروف مشابهة لما مر به مانشستر يونايتد ضد ليفربول.

وكان الاتحاد السكندري خطف تعادلا مثيرا أمام سموحة بأربعة أهداف لكل منهما بعد التأخر في النتيجة بأربعة أهداف لهدف في الجولة الأولى من الدوري المصري أمس الإثنين في استاد الإسكندرية.

فيما سقط يونايتد أمام ضيفه ليفربول في تاسع جولات الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد بخماسية دون رد.

وتحدث إبراهيم حسن للقناة الأولى التليفزيونية قائلا: "النتيجة ضد سموحة أفضل من الهزيمة بالطبع أنا وحسام لا نرضى إلا بالفوز مع أي فريق".

وواصل "وفي اللقاء مررنا بظروف مشابهة لما حدث في لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد نفس الوضع ونفس التخيل خلال اللقاء بعد تأخرنا في النتيجة".

وأوضح "ظروف المفاجأة والصدمة جعلت يونايتد لا يعود وهذا وارد أن يحدث لنا، ولكنني كنت أكذب نفسي أنه لا يوجد مستحيل وبالإصرار نستطيع العودة".

وأكمل "حسام قام بتهدئة اللاعبين بين الشوطين بشكل كبير وقال لهم نستطيع العودة رغم التاخر 3-0 وما نحتاجه هو التفكير فقط في كيفية تسجيل الهدف الأول وليس تعديل النتيجة لأنه لو فكرنا في تسجيل ثلاثة أهداف لن نسجل".

وأتم "فجأة تلقينا الهدف الرابع وهذا يقتل أي فريق ولكن مع تبديلات حسام والإصرار من الجميع بدأنا في تحسين النتيجة، وبعد تعديل النتيجة كل اللاعبين كانوا يريدون تسجيل الهدف الخامس والفوز".

وانتقد حسن سعر تذكرة حضور مباريات الدوري قائلا عبر إذاعة أون سبورت "أسعار تذاكر مباريات الدوري غالية، الناس لا تتحملها. معظم من يعشق الأندية الشعبية، ظروفهم المادية ضعيفة، الناس غلابة.مع إقامة مباراة كل 3 أو 4 أيام مباراة، كم سيدفع في المباراة الواحدة؟ ما المشكلة أن تقل سعر التذكرة إلى 50 جنيه؟ لسنا أوروبا أو الدور الإنجليزي، والمدرجات كاملة العدد، ولن نحقق إيرادا كبيرا، هذا ليس الرقم الذي يعوضنا".

وأضاف "هل نعاقب مشجع الأندية الجماهيرية؟ من يحضر مباريات أندية المؤسسات، موظفين بالشركة لهم دخل أو رواتب ثابتة. كان من المفترض إقامة مباراة الاتحاد وسموحة بحضور جماهيري، وفي اللحظات الأخيرة، تم التراجع عن كل شيء، ولم يتحدد منافذ لبيع التذاكر للجماهير البسيطة التي لا تعرف تسجيل بياناتها على المواقع الإلكترونية. كل ناد له 30 كرة، سيلعب بهم مباريات الدوري والكأس وكأس الرابطة، ويتدرب بهم، هذا العدد غير كاف المفترض توفير 50 كرة على الأقل، ولابد من انتقاء الكرات الأصلية، الدوري المصري بطولة كبيرة وعريقة".