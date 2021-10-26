بعد تحطيمه لرقم مالديني وتوتي.. عبد المنصف لـ في الجول: فخور بتجاوز أساطير

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 10:24

كتب : أحمد الخولي

محمد عبد المنصف - الصورة من الموقع الرسمي للاتحاد السكندري

عبر محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري عن سعادته بالمشاركة في موسمه الـ26 في تاريخ الدوري المصري الممتاز.

وتجاوز "أوسة" (44 عاما) أساطير مثل باولو مالديني وفرانشيسكو توتي وريان جيجز وعادل الحارس الأرجنتيني هوجو جاتي.

وشكر عبد المنصف موقع FilGoal.com على إبراز الرقم بعد مشاركته مع زعيم الثغر ضد سموحة يوم الإثنين في لقاء مثير انتهى 4-4 في الجولة الأولى من الدوري.

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وقال عبد المنصف لـFilGoal.com:"هذا ليس نجاحا شخصيا لي، بل لمنظومة الرياضة المصرية. فخور بكون رقمي يسجل باسم مصر أمام هذه الأساطير".

وواصل "حققت ذلك بالكفاح والعمل المستمر وتقديم التضحيات لكي أتمكن من الوقوف على قدمي حتى اللحظة. وأنا في هذه السن ومنذ 4 مواسم أشارك في كل مباريات البطولة".

وأضاف "غيري قد يحقق أرقاما قياسية بخوض مباراة أو إثنتين، فخور بما وصلت له وأتمنى تكليل ذلك بإنجاز مع الاتحاد السكندري العريق".

وخاض أوسة مباراته الأولى بقميص الاتحاد الذي انضم له مطلع الموسم الجاري قادما من وادي دجلة.

ولعب عبد المنصف في الدوري الممتاز لأندية مزارع دينا والزمالك والجونة وإنبي ودجلة.

ومثل منتخب مصر في 12 مباراة وتوج بكأس إفريقيا 2006 و2008.

وحقق أوسة 5 بطولات مع الزمالك منها دوري أبطال إفريقيا 2002.

محمد عبد المنصف الاتحاد السكندري الدوري المصري
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