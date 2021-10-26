مواعيد مباريات الثلاثاء 26-10-2021 والقنوات الناقلة.. الزمالك وأرسنال وتشيلسي

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 10:21

كتب : FilGoal

فريق الزمالك أمام توسكر الكيني

يشهد اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 العديد من المباريات على المستوى المحلي والدولي.

ففي تمام الثامنة مساء سيقص الزمالك شريط مبارياته في الدوري المصري بملاقاة إنبي وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

أما في تمام الثالثة مساء فسيواجه المقاولون العرب منافسه إيسترن كومباني عبر القناة ذاتها.

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وفي الخامسة مساء عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" سيواجه الجونة منافسه سيراميكا كليوباترا.

وتعود بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة للاستئناف اليوم في دور الـ16 وسيواجه ارسنال منافسه ليدز يونايتد في تمام التاسعة إلا ربع مساء وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

أما عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" سيواجه تشيلسي في الوقت ذاته منافسه ساوثامبتون.

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الزمالك إنبي أرسنال تشيلسي مواعيد المباريات
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