أمير توفيق: التعاقد مع أفشة أصعب صفقة قابلتني في الأهلي

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 00:24

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في الأهلي عن أصعب الصفقات التي واجهته خلال فترة عمله مع القلعة الحمراء.

وقال توفيق عبر قناة الأهلي: "أصعب صفقة واجهتني كانت التعاقد مع محمد مجدي أفشة من بيراميدز".

وأضاف "كذلك التعاقد مع أليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو".

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وواصل "بينما أسهل الصفقات كانت التعاقد مع بدر بانون وكهربا".

وأكمل "كنا نتابع كريم فؤاد لمدة موسم ونصف قبل التعاقد معه، كذلك الأهلي كان يتابع بيرسي تاو من قبل ما يطلب موسيماني التعاقد معه".

وأتم تصريحاته "هدفنا أن يقل عدد الصفقات التي يبرمها النادي في كل فترة انتقالات، بدلا من التعاقد كل فترة مع 5 لاعبين أو 4".

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