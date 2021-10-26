خالد عبد القادر يعتذر عن عدم خوض انتخابات الأهلي ويكشف السبب

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 00:03

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

اعتذر خالد عبد القادر المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي عن عدم خوضه سباق الانتخابات رسميا اليوم الثلاثاء.

وأشار عبد القادر الذي كان مرشحا ضمن قائمة محمود الخطيب إلى أنه كان يريد خدمة الأهلي، لكنه وجد أن المرشحين للعضوية فوق السن هم ثمانية وأن المطلوب وفقا للائحة هو سبعة فقط.

لذا وبناء عليه قرر الاعتذار عن عدم خوض الانتخابات لرفع الحرج عن الجميع ودعم الصف خلف الخطيب وقائمته كاملة.

أخبار متعلقة
دياب: ما شاهدناه في أول أيام الدوري ليس إلا البداية.. وسنعمل على تغيير درع وشعار المسابقة رقم غائب منذ 25 عاما وتحطيم إنجاز توتي ومالديني وجيجز.. أبرز أحداث أول أيام الدوري أحمد رفعت: الجميع انتظر مشاهدة فيوتشر.. وهذا ما نحتاجه للتحسن

وأكد خالد عبد القادر أنه تواصل مع الخطيب وأبلغه اعتذاره ووضع نفسه تحت أمر النادي في أي وقت.

وأشار إلى أن الخطيب تمسك باستمراره لكنه يرى أن خدمة الأهلي لا تحتاج إلى منصب متمنيا الوفيق لزملائه.

وفي السياق ذاته وجه الخطيب الشكر لخالد عبد القادر ووصفه بأحد أبناء الأهلي الأوفياء وأن عدم ترشحه لا يعني ابتعاده عن النادي.

انتخابات الأهلي خالد عبد القادر محمود الخطيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمير توفيق: التعاقد مع أفشة أصعب صفقة قابلتني في الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
خالد عبد القادر يعتذر عن عدم خوض انتخابات الأهلي ويكشف السبب 3 ساعة | مصر
دياب: ما شاهدناه في أول أيام الدوري ليس إلا البداية.. وسنعمل على تغيير درع وشعار المسابقة 3 ساعة | الدوري المصري
رقم غائب منذ 25 عاما وتحطيم إنجاز توتي ومالديني وجيجز.. أبرز أحداث أول أيام الدوري 3 ساعة | الدوري المصري
أحمد رفعت: الجميع انتظر مشاهدة فيوتشر.. وهذا ما نحتاجه للتحسن 4 ساعة | الدوري المصري
عبد العاطي: لا يوجد تقصير من لاعبي فاركو ولكنها بداية الموسم.. وهذا ما أتمناه من التحكيم 4 ساعة | الدوري المصري
رقم تاريخي يحدث في أول يوم من الدوري لموسم 2021-2022 5 ساعة | تقرير في الجول
الصفاقسي يؤمن لـ فيوتشر أول انتصار في الدوري المصري بهدف في شباك فاركو 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني