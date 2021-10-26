خالد عبد القادر يعتذر عن عدم خوض انتخابات الأهلي ويكشف السبب

اعتذر خالد عبد القادر المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي عن عدم خوضه سباق الانتخابات رسميا اليوم الثلاثاء.

وأشار عبد القادر الذي كان مرشحا ضمن قائمة محمود الخطيب إلى أنه كان يريد خدمة الأهلي، لكنه وجد أن المرشحين للعضوية فوق السن هم ثمانية وأن المطلوب وفقا للائحة هو سبعة فقط.

لذا وبناء عليه قرر الاعتذار عن عدم خوض الانتخابات لرفع الحرج عن الجميع ودعم الصف خلف الخطيب وقائمته كاملة.

وأكد خالد عبد القادر أنه تواصل مع الخطيب وأبلغه اعتذاره ووضع نفسه تحت أمر النادي في أي وقت.

وأشار إلى أن الخطيب تمسك باستمراره لكنه يرى أن خدمة الأهلي لا تحتاج إلى منصب متمنيا الوفيق لزملائه.

وفي السياق ذاته وجه الخطيب الشكر لخالد عبد القادر ووصفه بأحد أبناء الأهلي الأوفياء وأن عدم ترشحه لا يعني ابتعاده عن النادي.