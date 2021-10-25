أحمد رفعت: الجميع انتظر مشاهدة فيوتشر.. وهذا ما نحتاجه للتحسن

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 22:59

كتب : FilGoal

أحمد رفعت - فيوتشر

شدد أحمد رفعت لاعب فيوتشر على أن فريقه دخل مباراة فاركو للانتصار من أجل إزالة الضغوط مشيرا إلى أن الجميع سيتسن مع زيادة الانسجام.

فيوتشر حقق أول انتصار له في الدوري على حساب فاركو بهدف دون رد سجله أيمن الصفاقسي من صناعة أحمد رفعت.

أحمد رفعت قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "فريقنا ما زال في مرحلة التكوين، العديد من اللاعبين لعبت مع بعض للمرة الأولى. كان هناك العديد من الضغوطات علينا لأنه يجب أن نفوز. الجميع انتظر مشاهدة أولى مباريات فيوتشر في الدوري".

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وأضاف "كل لاعب تواجد في الفريق كان لاعبا كبيرا ومؤثرا مع فريقه، كان تركيزنا كله على الفوز وهو ما حدث".

وتابع "مع زيادة التجانس في الفترة المقبلة سيكون الأمر مختلفا وسنقدم كرة قدم أفضل، قدمنا مباراة جيدة وصنعنا العديد من الفرص".

وأتم "في بداية الدوري تكون رغبة كل فريق إثبات ذاته وتكوين انطباع جيد لذلك يلعب الجميع بقوة، نجحنا في الفوز بمعظم الالتحامات والثنائيات حتى عندما كنا ندافع في الوقت الأخير من المباراة. دخلنا المباراة في قمة تركيزنا للفوز من أجل تخفيف الضغوط وهو ما حدث في النهاية".

ويحل فيوتشر ضيفا على الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل، بينما يستضيف فاركو فريق بيراميدز يوم الأحد.

فيوتشر فاركو الدوري المصري أحمد رفعت
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