عبد العاطي: لا يوجد تقصير من لاعبي فاركو ولكنها بداية الموسم.. وهذا ما أتمناه من التحكيم

شدد مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو أن لاعبيه لم يقصروا خلال مواجهة فيوتشر ولكنها بداية الموسم.

وخسر فاركو أمام مضيفه فيوتشر بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال عبد العاطي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله هي بداية موسم وأمر طبيعي، ولم يكن هناك تقصير من اللاعبين وشكرتهم عقب اللقاء، مبروك لفريق فيوتشر وحظ أوفر لنا".

وأضاف "لا أعلم سر صفارة الحكم المتكررة يجب أن تسير الكرة أكثر من ذلك، الأخطاء واردة سواء منا أو من الحكام في بداية الموسم وأتمنى أن تكون الفترة المقبلة أفضل من ذلك".

وتابع مدرب فاركو "كانت لدينا فرص للتقدم أو التعادل بعد ذلك لكن هذه كرة القدم وتوفيق من الله".

وكشف عبد العاطي "بعد الهدف اندفعنا إلى الهجوم من أجل التعادل وكان هناك تأمين دفاعي جيد من رامي صبري ومودي".

وعن طموحات الفريق أوضح "هذا أول موسم لنا في الدوري وهناك دعم بعدد كبير من اللاعبين بالتأكيد نستهدف الانسجام سريعا، نطمع فيما هو أكثر من البقاء في الدوري".

وتابع "بالطبع أول موسم سيكون هناك الكثير من الصعوبات ولكن نتمنى أن نكون من فرق المقدمة في النهاية".

واختتم تصريحاته "أحيي رابطة الأندية على عودة الجماهير، نلعب بدونهم منذ حوالي 8 أو 9 سنوات وأتمنى منهم الالتزام ونتمنى أن تكون نهاية الدوري بملاعب ممتلئة بالجماهير".