الصفاقسي يؤمن لـ فيوتشر أول انتصار في الدوري المصري بهدف في شباك فاركو

خطف أيمن الصفاقسي أول ثلاث نقاط لفريق فيوتشر في الدوري المصري بالفوز على فاركو في أول مباريات الفريقين بتاريخ المسابقة.

ونجح البديل التونسي أيمن الصفاقسي في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 بصناعة رائعة من أحمد رفعت على ملعب الأهلي وي السلام.

وحقق فيوتشر بقيادة علي ماهر المدير الفني نقاط المباراة الثلاثة عن طريق هداف الدوري التونسي للموسم الماضي.

تشكيل الفريقين

📋 عمرو جمال يقود كتيبة فاركو، ومروان محسن على رأس هجوم فيوتشر في لقاء الوافدين الجدد 🔴🟠#في_الدوري pic.twitter.com/ZjnqlCWHQ9 — FilGoal (@FilGoal) October 25, 2021

وبدأ اللقاء سريعا من الفريقين وتحصل فاركو على ركلة ركنية مبكرا في الدقيقة الثالثة سددها سيف تيري برأسية قوية ولكن بجوار القائم الأيسر.

وبعد دقيقتين نجح فيوتشر في تنفيذ هجمة منظمة بعرضية من جوزيف نجويم سددها مصطفى البدري قوية لكن أعلى عارضة محمد صبحي.

واستمرت إثارة الدقائق الأولى بتسديدة قوية ومباغتة من عمرو جمال في الدقيقة التاسعة لكن بجوار القائم الأيسر لمرمى محمود جنش.

وفي الدقيقة 25 تعرض سعد سمير قائد فيوتشر لإصابة دموية بعد فتح في الحاجب وتم استبداله في الدقيقة 30 بنزول محمود مرعي.

وهدأ اللقاء في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول بخلاف تسديدة مصطفى البدري على حدود منطقة الجزاء ولكن بعيدة عن المرمى.

وفي الشوط الثاني دفع علي ماهر بالثنائي كريم نيدفيد والتونسي أيمن الصفاقسي بدلا من مصطفى البدري وعمر سافيولا.

بينما دفع مجدي عبد العاطي مدرب فاركو بالجزائي رزقي حمرون بدلا من إسلام جمال.

وبعد أقل من 12 دقيقة من نزوله استغل أيمن الصفاقسي مجهود أحمد رفعت الرائع من الجانب الأيسر والذي مرر عرضية أرضية سددها الصفاقسي في الشباك الخالية مسجلا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 67.

وكاد الصفاقسي أن يعزز تقدم فريقه بهدف جديد في الدقيقة 76 بعد اختراق منطقة جزاء فاركو وسددها أرضية لكن تصدى لها محمد صبحي ببراعة.

وكان الصفاقسي قد انضم إلى فاركو من النجم الساحلي وحصل على لقب هداف الدوري التونسي الموسم الماضي.

وحاول فاركو إدراك التعادل في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء لكن دون جدوى.

ويحل فيوتشر ضيفا على الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل، بينما يستضيف فاركو فريق بيراميدز يوم الأحد.