في الجول يكشف تفاصيل إصابة سعد سمير

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 21:16

كتب : أحمد الخولي

إصابة سعد سمير فيوتشر فاركو

تعرض سعد سمير قائد فريق فيوتشر لإصابة قوية في الرأس خلال مواجهة فاركو.

ويلعب فيوتشر ضد فاركو في الجولة الأولى من الدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وعلم FilGoal.com أن سعد سمير تم نقله للمستشفى بعدما تعرض لإصابة قوية في الرأس غادر بسببها ملعب المباراة، بعدما سالت الدماء من رأسه بشكل كبير".

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ويعاني سعد سمير من إصابة بجرح كبير في الحاجب.

وسيخضع المدافع لفحوصات طبية للاطئمنان عليه وعلاج الجرح، ومن ثم سيتم تحديد فترة غيابه عن الملاعب.

وكان سعد سمير تعرض للإصابة بعدما اصطدام بينه وبين محمد صبحي حارس فاركو.

سعد سمير فاركو فيوتشر
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