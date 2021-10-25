مصطفى محمد يهدر ركلة جزاء في خسارة جالاتا سراي لدربي تركيا أمام بيشكتاش

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 21:04

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

أهدر مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي ضربة جزاء في دربي تركيا أمام بيشكتاش.

جالاتا سراي خسر أمام بشكتاش بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري التركي.

الكسندرو سيكالداو تقدم أولا لـ جالاتا سراي في الدقيقة 35، وتعادل كيلي لارين لبيشكتاش بعدها بأربع دقائق.

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اللاعب ذاته عاد ليسجل هدف التقدم بعد 19 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

مصطفى محمد الذي بدأ المباراة من على مقاعد البدلاء دخل بديلا مع الدقيقة 78 بدلا من مباي دياني.

بعد دخوله بثلاث دقائق فقط، أهدر مصطفى محمد ركلة جزاء احتسبت وسددها على يمين حارس المرمى الذي نجح في التصدي لها.

فوز بيشكتاش رفع رصيده للنقطة 20 في المركز الثالث بينما توقف رصيد جالاتا سراي عند 17 نقطة في المركز الثامن.

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