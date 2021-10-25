مؤتمر أحمد سامي: الاتحاد لم يتفوق علينا.. وانتظروا سموحة الموسم المقبل

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 20:29

كتب : هاني العوضي

الزمالك - سموحة - أحمد سامي

قال أحمد سامي المدير الفني لسموحة إن الاتحاد السكندري لم يتفوق عليه في المباراة على الرغم من تعويض تأخره بفارق ثلاثة أهداف لينتهي اللقاء بينهما بالتعادل.

وفرط سموحة في تقدمه بأربعة أهداف لهدف أمام الاتحاد إلى التعادل بأربعة أهداف لكل فريق في استاد الإسكندرية في الجولة الأولى من الدوري المصري اليوم الإثنين.

وتحدث أحمد سامي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلا: "كان من الممكن أن نقتل المباراة مبكرا لكننا عانينا من إصابتين مختلفتين عن طريق شريف رضا وخالد عبد الفتاح".

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وأكمل "تلك الإصابات جعلتني أتأخر في إجراء التبديل الأخير المتبقي ورغم ذلك تقدمنا في النتيجة 4-1 وأتيح لنا فرصة قتل اللقاء بهدف خامس لكننا لم نستغل الأمر".

وشدد "أشكر كل اللاعبين قدموا مباراة رائعة، ولدينا فريق جديد ومع مرور الوقت التوازن والانضباط الدفاعي سيكون أفضل".

وواصل أحمد سامي "75% من فريقي هم مواليد 1999 و2001 وهذا ليس حجة ولكن لو ظل ذلك الفريق مع بعضه البعض حتى نهاية الموسم انتظروه الموسم المقبل".

وعن عودة الاتحاد في النتيجة قال: "ليس تفوق على أسلوب لعب سموحة فالمباراة لمدة 70 دقيقة من جانب واحد فقط وهو تفوق من قبلنا، بل عاد من ركلتي جزاء وخطأ وحيد من قبلنا".

وتابع "قابلنا فريقا كبيرا يمتلك مدربا كبيرا والكل أدى مباراة جيدة".

وأردف سامي ضاحكا "ألم تستمتعوا؟ هذا هو المطلوب وأهم شيء أن إسكندرية ستنام اليوم في راحة وكله يشعر بالرضا".

وعن مروان حمدي وحسين فيصل المعارين من الزمالك قال: "مروان لاعب كبير وحسين فيصل لاعب مميز".

وسجل مروان هدفا وحسين فيصل مثله خلال اللقاء.

أحمد سامي سموحة الاتحاد السكندري الدوري المصري
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