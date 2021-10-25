فرج عامر: سموحة أثبت أنه صانع للنجوم.. ولدينا تعليق على أداء الحكام لكن لن نتقدم باحتجاج

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 20:16

كتب : أحمد الخولي

فرج عامر رئيس سموحة

أعرب فرج عامر رئيس نادي سموحة عن حزن لفقدان نقاط مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وكان سموحة قد فقد تقدمه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد إلى تعادل بأربعة أهداف لكل فريق.

وقال فرج عامر لـ FilGoal.com: "كانت مباراة كبيرة ومثيرة جدا، كنا نتمنى الفوز وتقدمنا في النتيجة بالفعل لكن قدر الله وما شاء فعل".

وتابع "يكفينا شهادة الجميع بأداء سموحة الرائع، لدينا تعليق على أداء الحكام فهناك شك في هدف إنه تسلل".

واضاف رئيس سموحة "بالإضافة لركلة الجزاء لكن لن أتقدم باحتجاج فنحن في أول الموسم".

وشدد فرج عامر "سموحة يؤكد كل عام أنه فريق صانع للنجوم، أي لاعب ضحية دكة الأهلي والزمالك يعاد اكتشافه في سموحة وأنهم لاعبون كبار".

واختتم رئيس سموحة تصريحاته "الموسم الماضي شاهدنا مصطفى فتحي وأحمد عبد القادر، الآن الجميع شاهد حسين فيصل ومحمد شكري ومروان حمدي".

فرج عامر سموحة الاتحاد السكندري
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