"هالاند مهدد بالغياب لنهاية الموسم"

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 20:03

كتب : أحمد أباظة

إيرلنج هالاند

يواجه بوروسيا دورتموند الاحتمال الأسوأ بخصوص نجمه إرلينج هالاند، وذلك بحسب يان أجي فيورتوفت اللاعب النرويجي السابق والصديق المقرب لعائلة هالاند.

وقال فيورتوفت في تصريحات نقلتها الصحف عن التلفزيون المحلي في النرويج: "ربما تكون مباراة أياكس هي الأخيرة له هذا الموسم".

وفاز أياكس على دورتموند بأربعة أهداف نظيفة في دوري أبطال أوروبا، وبحسب فيورتوفت فإن دورتموند ربما يجد نفسه مضطرا للتعامل مع أوضاعه الحالية بدون نجمه الأبرز في البوندسليجا وما تبقى من دوري الأبطال.

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وغاب هالاند عن عدة مباريات هذا الموسم بسبب الإصابة، التي تقول صحيفة بيلد الألمانية إنها إصابة في العضلات القابضة للفخذ.

في بادئ الأمر كان الوقت المرجح لعودة هالاند هو بداية ديسمبر، ولكن في ضوء الظروف الحالية يبدو ذلك الطرح متفائلا بعض الشيء.

على الناحية الأخرى يلتزم دورتموند الصمت بشأن إصابة هالاند، حيث رفض ماركو روزه مدرب الفريق الخوض في تفاصيلها خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة أرمينيا بيلفيلد يوم السبت.

وقال روزه: "أنا لست طبيبا ولا أريد التخمين. إرلينج مصاب. إنها إصابة في نفس العضلة التي أصيب بها سابقا ولكن في مكان آخر".

يذكر أن هالاند سجل 13 هدفا مع دورتموند بجميع المسابقات هذا الموسم.

دورتموند هالاند
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