انتهت في الدوري - فيوتشر (1)-(0) فاركو.. نهاية المباراة

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 19:24

كتب : FilGoal

فيوتشر فاركو

يستضيف فيوتشر فريق فاركو في ثالث مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

============

نهاية المباراة

ق68 جوووووول أيمن الصفاقسي بصناعة أحمد رفعت

ق55 نزول أيمن الصفاقسي وكريم نيدفيد بدلا من عمر سافيولا ومصطفى البدري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 استبدال سعد سمير للإصابة ونزول محمود مرعي بدلا منه

ق25 إصابة قوية لسعد سمير وينزف دما من رأسه بعد الاصطدام بمحمد صبحي حارس مرمى فاركو

ق12 جنش ينقذ تسديدة عمرو جمال

ق5 مصطفى البدري يهدر الأول

انطلاق المباراة

الدوري المصري فيوتشر فاركو
نرشح لكم
أخر الأخبار
رقم تاريخي يحدث في أول يوم من الدوري لموسم 2021-2022 4 دقيقة | تقرير في الجول
الصفاقسي يؤمن لـ فيوتشر أول انتصار في الدوري المصري بهدف في شباك فاركو 9 دقيقة | الدوري المصري
كاف يعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. ومواعيد ما تبقى من تصفيات المونديال 32 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف تفاصيل إصابة سعد سمير 53 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى محمد يهدر ركلة جزاء في خسارة جالاتا سراي لدربي تركيا أمام بيشكتاش ساعة | المحترفون
حسام حسن: كنت واثقا في عودة الاتحاد أمام سموحة بعدما سجلنا الهدف الأول ساعة | الدوري المصري
لا جازيتا: الاتصال الأول حدث.. مانشستر يونايتد يتواصل مع كونتي ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أحمد سامي: الاتحاد لم يتفوق علينا.. وانتظروا سموحة الموسم المقبل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني