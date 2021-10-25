التشكيل - مروان وسعد سمير أساسيان مع فيوتشر.. وعمرو جمال يقود هجوم فاركو

دفع علي ماهر المدير الفني لفيوتشر بسعد سمير أساسيا في دفاع فريقه لمواجهة فاركو.

ويلعب فيوتشر ضد فاركو في الجولة الأولى من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

كذلك يحرس محمود عبد الرحيم "جنش" مرمى فيوتشر أمام فاركو، ويقود مروان محسن الهجوم.

وجاء تشكيل فيوتشر كالآتي:

المرمى: جنش

الدفاع: كريم عرفات – سعد سمير – محمد عبد المنعم – جوناثان نجويم

الوسط: غنام محمد – عمر سافيولا – عمر كمال

الهجوم: أحمد رفعت – مصطفى البدري – مروان محسن

بينما جاء تشكيل فاركو كالآتي الذي اختاره مجدي عبد العاطي كالآتي:

المرمى: محمد صبحي

الدفاع: علاء سلامة - أحمد مودي – رامي صبري – جابر كامل

الوسط: إسلام جمال – أحمد الصغيري – محمود حمادة – محمود عماد

الهجوم: سيف تيري – عمرو جال