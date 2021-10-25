محمد هلال: مواجهة الأهلي؟ نستعد لكل مباراة بشكل منفرد.. والموسم صعب جدا

قال محمد هلال لاعب البنك الأهلي إن مواجهة الأهلي في ثاني جولات الدوري ستكون صعبة للغاية.

محمد هلال النادي : البنك الأهلي البنك الأهلي

جاء ذلك في حديثه عقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثية دون رد اليوم الإثنين في ملعب بتروسبورت.

وتحدث محمد هلال لقناة "أون تايم سبورتس 1" عقب المباراة قائلا: "البدايات هامة جدا كنا في قمة تركيزنا للفوز والحصول على بداية قوية تصنع الفارق لنا، انسجمنا سريعا مع الفريق".

وأكمل "مازلت متأثرا بهبوط وادي دجلة وعلى قدر المستطاع دخلت في تحدي مع نفسي وهناك أهداف أريد الوصول إليها".

أما عن مواجهة الأهلي في الجولة المقبلة قال: "الأهلي فريق كبير ونستعد لكل مباراة على حدة ولا توجد مباراة سهلة الموسم الجاري كل الفرق دعمت أنفسها بشكل جيد سنسير خطوة بخطوة".