بويول يستنكر الصافرات ضد لاعبي برشلونة: "الأفضل في التاريخ" رحل لتوه

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 18:13

كتب : أحمد أباظة

ميسي - بويول

أبدى كارلس بويول قائد برشلونة السابق اعتقاده أن الفريق في مرحلة بناء بعد رحيل أسطورته ليونيل ميسي، مطالبا الجماهير بدعم اللاعبين والمدرب رونالد كومان.

وقال بويول في تصريحاته لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "الأفضل دائما مطلوب من برشلونة، رغم سنوات طويلة من الانتصارات. أفضل لاعب في التاريخ غادرنا للتو ونحن الآن في مرحلة بناء".

ورحل ميسي عن برشلونة في العاشر من أغسطس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد 17 عاما في النادي الكتالوني الذي فشل في تجديد عقده بنهاية المطاف.

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وأضاف قائد برشلونة السابق "إطلاق الصافرات ضد اللاعبين لا فائدة منه. هذا لا يمكن حدوثه، ويجب أن نتحد معا الآن. يمكننا المضي قدما فقط إذا اتحدنا".

وأوضح "رونالد يبني فريقا، وأنا لست متشائما، فهناك وقت لقلب الأوضاع. في الوقت الحالي لم تسر الأمور كما يجب، ولكني أملك الثقة في الفريق".

أما عن إمكانية رحيل كومان وقدوم تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري الحالي، وقائد برشلونة السابق وزميل بويول لوقت طويل، قال: "المدرب الآن هو كومان وما يجب علينا فعله هو دعمه. تشافي لم يخبئ رغبته أبدا في تدريب برشلونة وأنا واثق أن فرصته ستأتي في يوم ما، وسيفعلها بطريقة رائعة".

يذكر أن برشلونة خسر الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد أمس -الأحد- بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب كامب نو.

بويول ميسي برشلونة الدوري الإسباني
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