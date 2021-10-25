مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي في دربي تركيا ضد بيشكتاش

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 18:05

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

يجلس مصطفى حمد على مقاعد بدلاء فريقه جالاتا سراي في دربي تركيا ضد بيشكتاش.

ويحل جالاتا سراس ضيفا اليوم الإثنين على بيشكتاش لملاقاته في ملعب فودافون بارك في الجولة العاشرة من الدوري التركي.

ويحتل جالاتا سراي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

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فيما يأتي بيشكتاش في المركز السابع بفارق النقاط عن جالاتا سراي.

وشارك مصطفى محمد في 16 مباراة مع جالاتا سراي في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا.

مصطفى ممد جالاتا سراي بيشكتاش
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