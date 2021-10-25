ساري يواجه لاعبي لاتسيو: هل تريدون إقالتي؟

يعيش لاتسيو مرحلة حرجة تحت قيادة مدربه ماوريسيو ساري، حيث خسر أمام هيلاس فيرونا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، مباشرة بعد الخسارة أمام بولونيا بثلاثية نظيفة.

وبين المباراتين، تعادل لاتسيو أيضا مع أولمبيك مارسيليا في العاصمة الإيطالية ضمن منافسات الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وبحسب صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، فإن ساري واجه لاعبيه وسألهم ما إذا كانوا يريدون إقالته من منصبه، وذلك عقب الخسارة أمام بولونيا بثلاثية نظيفة.

الأمور لم تتحسن، وأتت رباعية جيوفاني سيميوني مهاجم فيرونا في شباك لاتسيو، لتتكرر الواقعة ذاتها بين ساري ولاعبيه.

ويعاني لاتسيو خارج ملعبه حتى الآن، فمنذ الفوز على إمبولي في الجولة الأولى، خسر الفريق أمام ميلان وجالاتا سراي التركي وبولونيا وفيرونا خارج الأرض، وحصل على نقطة واحدة فقط في آخر 4 مباريات له خارج الأرض في الدوري الإيطالي.

يذكر أن كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو أمر اللاعبين بدخول معسكر بعد الخسارة أمام فيرونا، حيث يحتل الفريق المركز الثامن بـ14 نقطة من 9 مباريات.