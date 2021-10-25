ديبالا يعادل بلاتيني في يوفنتوس ويواصل مطاردة أساطيره

أنقذ باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس فريقه من خسارة ديربي إيطاليا ضد إنتر ميلان، بتسجيله لركلة جزاء في الدقيقة 90، في قمة منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإيطالي.

ورفع هذا الهدف رصيد ديبالا إلى 104 مع يوفنتوس، ليعادل الأسطورة الفرنسية ميشيل بلاتيني، ويطارد أسطورة أخرى ليوفي هو المهاجم الويلزي جون تشارلز الذي يملك 105.

ولعب ديبالا -27 عاما- 6 مرات هذا الموسم في الدوري الإيطالي، حيث سجل 3 أهداف وصنع 2، بينما سجل هدفا في مشاركته الوحيدة بدوري أبطال أوروبا.

ويواصل الأرجنتيني زحفه نحو قائمة الهدافين العشرة الأوائل في تاريخ يوفنتوس، حيث يملك فيديريكو مونيراتي 114 هدفا ويعلوه روبرتو باجيو بـ115 هدفا، وهو ما يبدو في المتناول خلال الموسم الحالي.

يتصدر هذه القائمة المهاجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو الذي سجل 290 هدفا بقميص البيانكونيري في جميع المسابقات.

يذكر أن ديبالا لعب 260 مباراة مع يوفنتوس، وتوج بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات.