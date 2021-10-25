انتهت في الدوري - سموحة (4) - (4) الاتحاد.. تعادل مثير جدا

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 17:08

كتب : FilGoal

سموحة - الاتحاد

يستضيف سموحة فريق الاتحاد السكندري على استاد الاسكندرية في ثاني مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق.

ق90+5: جووووووول أجوستينيو مابولولو يدرك التعادل للاتحاد برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق90: 7 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق89: جوووووول ثاااالث للاتحاد عن طريق سعيدو سيمبوري من ركلة جزاء.

ق88: ركلة جزاء للاتحاد السكندري بعد عرقلة أولاك سيكيرو لخالد الغندور.

ق73: جوووول ثاااان للاتحاد برأسية من فوزي الحناوي.

ق53: جوووول رااابع لسموحة عن طريق حسين فيصل بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق50: جوووول كريم الديب يقلص النتيجة بهدف أول للاتحاد من ركلة جزاء.

ق49: ركلة جزاء للاتحاد السكندي بعد لمسة يد على محمد شكري.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سموحة بثلاثية دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق38: جوووووووول ثاااااااااالث لسموحة بتسديدة رائعة للغاية من ركلة حرة مباشرة عن طريق محمد شكري.

ق18: جوووول ثاااان لسموحة عن طريق مروان حمدي بعد مرور رائع من مدافعي الاتحاد محمد عبد السلام وداميان لوي وأطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق12: جوووول صديق كالابا يُسجل الهدف الأول لسموحة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية زاحفة من مروان حمدي.

ق1: إصابة مبكرة لأحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد في الثانية 25 قبل أن يعالج ويعود للملعب

انطلاق المباراة

الدوري المصري سموحة الاتحاد
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