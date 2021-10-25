البنك الأهلي يضيف لرصيده أول 3 نقاط في الدوري بإسقاط طلائع الجيش

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 16:57

كتب : FilGoal

موسى دياوارا يسجل أول أهداف الدوري - البنك الأهلي - طلائع الجيش

حقق البنك الأهلي أول فوز في الدوري المصري الممتاز 2021-2022 بإسقاط ضيفه طلائع الجيش بنتيجة 3-صفر اليوم الإثنين في ملعب بتروسبورت.

ودشن البنك الأهلي، الذي يخوض موسمه الثاني في البطولة، الدوري بفوز مستحق على بطل السوبر المصري رافعا رصيده إلى 3 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتا.

وباغت البنك الأهلي مرمى منافسه منذ البداية وسجل مبكرا عن طريق لاعبه المالي موسى دياوارا الذي سدد في الشباك من مسافة قريبة من المرمى في الدقيقة الرابعة.

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وكاد يعزز النتيجة في الدقيقة 29 لكن فادي فريد أهدر انفرادا تصدى له الحارس محمد بسام.

وحاول طلائع الجيش معادلة النتيجة في الشوط الثاني لكن اصطدم بحصن دفاعي قوي لرجال المدرب خالد جلال.

وواصل بسام تألقه وتصدى لتسديدة محمد بسيوني في الدقيقة 66.

وتألق أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي وأبعد تسديدة قوية من ميدو جابر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

وأحرز البنك الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 80 بهدف سجله محمد هلال بتسديدة من مسافة قريبة من المرمى إثر تمريرة عرضية أرضية من اليمين أرسلها محمود قاعود.

ثم أطلق رصاصة الرحمة في الدقيقة 96 بهدف ثان لهلال الذي سجل بالطريقة ذاتها لكن بعد تمريرة أرضية عرضية من اليسار أرسلها إسحاق يعقوب.

وسيحل البنك الأهلي ضيفا على الأهلي بطل إفريقيا يوم السبت بينما طلائع الجيش يستضيف الزمالك حامل اللقب.

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