آس: فالفيردي يغيب 10 أيام للإصابة

كشفت صحيفة آس تطورات إصابة فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد والتي تعرض لها في مباراة برشلونة.

وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو يوم الأحد.

وشهدت المباراة مشاركة فالفيردي كبديل في الشوط الثاني، قبل أن يتعرض للإصابة بعد احتكاك مع جيرارد بيكيه لاعب برشلونة أدى إلى وقوعه على ركبته بشكل خاطئ ليسحبه كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مرة أخرى ويدخل داني كارباخال بديلا له.

وقالت صحيفة آس بأن ريال مدريد قد أجرى فحوصات خلال تدريبات اليوم للاطمئنان على حالة اللاعب.

وأظهرت الفحوصات إصابة فالفيردي بالتواء في الركبة وكدمة في الصدر، ستؤدي لغيابه لمدة من 7 إلى 10 أيام.

إصابة فالفيردي ستعني غيابه عن مباراة أوساسونا وإلتشي في الدوري وقد يغيب أيضا عن مباراة شاختار في دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر أجرى ريال مدريد أيضا فحوصات على تيبو كورتوا حارس الفريق بعد شعوره بآلام في الركبة خلال المباراة.

وأظهرت الفحوصات عدم معاناة الحارس البلجيكي من أي إصابة وسيعود للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال سوسيداد صاحب الصدارة، مع وجود مباراة مؤجلة للميرينجي.