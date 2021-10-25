آس: فالفيردي يغيب 10 أيام للإصابة

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 16:10

كتب : عبد الرحمن فوزي

فيدي فالفيردي - ريال مدريد

كشفت صحيفة آس تطورات إصابة فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد والتي تعرض لها في مباراة برشلونة.

وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو يوم الأحد.

وشهدت المباراة مشاركة فالفيردي كبديل في الشوط الثاني، قبل أن يتعرض للإصابة بعد احتكاك مع جيرارد بيكيه لاعب برشلونة أدى إلى وقوعه على ركبته بشكل خاطئ ليسحبه كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مرة أخرى ويدخل داني كارباخال بديلا له.

أخبار متعلقة
كومان: ريال مدريد عقد الأمور بمرتداته وسرعاته.. التسجيل يغير المباراة الخبرة تحكم.. ريال مدريد يلدغ برشلونة بالمرتدات ويحسم الكلاسيكو كشاف برشلونة في البرازيل: تعاقدت مع فينيسيوس بالفعل ولكن وكلائه قاموا بخيانتي برشلونة يعلن إصابة دي يونج كارباخال: أطرق على الخشب لتبتعد عني الإصابات

وقالت صحيفة آس بأن ريال مدريد قد أجرى فحوصات خلال تدريبات اليوم للاطمئنان على حالة اللاعب.

وأظهرت الفحوصات إصابة فالفيردي بالتواء في الركبة وكدمة في الصدر، ستؤدي لغيابه لمدة من 7 إلى 10 أيام.

إصابة فالفيردي ستعني غيابه عن مباراة أوساسونا وإلتشي في الدوري وقد يغيب أيضا عن مباراة شاختار في دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر أجرى ريال مدريد أيضا فحوصات على تيبو كورتوا حارس الفريق بعد شعوره بآلام في الركبة خلال المباراة.

وأظهرت الفحوصات عدم معاناة الحارس البلجيكي من أي إصابة وسيعود للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال سوسيداد صاحب الصدارة، مع وجود مباراة مؤجلة للميرينجي.

الدوري الإسباني ريال مدريد فيدي فالفيردي
نرشح لكم
أخر الأخبار
خالد جلال: سعيد بمواجهة الأهلي أمام جماهيره.. وأعد بتقديم مستوى جيد أمام الأحمر 12 دقيقة | الدوري المصري
بويول يستنكر الصافرات ضد لاعبي برشلونة: "الأفضل في التاريخ" رحل لتوه 22 دقيقة | الدوري الإسباني
مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي في دربي تركيا ضد بيشكتاش 30 دقيقة | المحترفون
ساري يواجه لاعبي لاتسيو: هل تريدون إقالتي؟ 43 دقيقة | الدوري الإيطالي
إقالة سولشاير تقترب.. فقدان الثقة وخلاف رونالدو مع جرينوود وغضب اللاعبين الكبار 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديبالا يعادل بلاتيني في يوفنتوس ويواصل مطاردة أساطيره ساعة | الدوري الإيطالي
استراحة في الدوري - سموحة (3) - (0) الاتحاد.. محمد شكري هدف رااااااائع ساعة | الدوري المصري
البنك الأهلي يضيف لرصيده أول 3 نقاط في الدوري بإسقاط طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني