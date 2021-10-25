أمبرو لـ في الجول: قميص الأهلي "تصميم فريد" لا مثيل له في العالم

شدد وليد حسن نائب المدير التنفيذي لأمبرو مصر أن قميص الأهلي ليس مستوحى من تصميمات أنتجتها الشركة لأندية أخرى.

وقال حسن لـFilGoal.com:"قميص الأهلي تصميمه استثنائي ولا مثيل له في العالم، ليس مستوحى من أي تصميم نفذته الشركة لأندية أخرى".

وواصل "التصميم جاء بعد دراسات وتجارب عديدة من الشركة بالتنسيق مع الأهلي".

وأضاف "الأهلي كان قد حدد درجة لون القميص الثالث، لكن فضل إيقاف إنتاجه بعدما اختار لونا آخر. تسليمه سيكون في يناير المقبل".

واستمر "الأهلي لم يطلب قميصا مختلفا للظهور به في دوري أبطال إفريقيا، وقد نتفق على شيء خاص لمونديال الأندية مثلما حدث في كأس العالم الأخيرة".

وأتم "المفاوضات مع الأهلي جارية لتجديد العقد الذي ينتهي هذا الموسم".

وكشف الأهلي اليوم الإثنين قميصه للموسم الجديد في منشور عبر صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر القميص الأحمر بتصميم شركة أمبرو وعليه شعار شركة We وبنك saib اللذين يرعيان النادي.

بينما القميص البديل يزينه اللون الأسود مع خطوط رمادية وتظهر شعارات النادي والشركتين الراعيتين باللون الأحمر.

وسيرتدي الأهلي القميص الجديد في أولى مبارياته من الدوري المصري الممتاز حين يواجه مضيفه الإسماعيلي يوم الأربعاء.