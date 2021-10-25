تقرير: دوري السوبر لم يمت.. "يويفا" يواجه اتهاما بالاحتكار

معركة قانونية جديدة في الطريق يجهز لها تحالف أندية "دوري السوبر الأوروبي" المكون من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس كآخر المتمسكين بالمشروع.

وتنوي أندية دوري السوبر اتهام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا" بخرق القواعد المضادة للممارسات الاحتكارية.

وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن الأندية الثلاثة ستتهم يويفا وفيفا بمخالفة قانون المنافسة الخاص بدول الاتحاد الأوروبي، بغرض فرض حالة من الاحتكار تمنع إقامة أي مسابقات منافسة.

وسيتم ذلك من خلال شركة في إسبانيا ستمثل أندية دوري السوبر، وستطلب حكما قضائيا بشأن قدرة "يويفا" على الاستمرار كجهة تنظيم يحق لها معاقبة الأندية وفي الوقت ذاته كجهة مشاركة تتربح من تنظيم هذه البطولات مثل دوري أبطال أوروبا.

ولا تزال الحرب قائمة حتى الآن، حيث يهدد يويفا أندية المسابقة المنشقة بالعقوبات حتى الآن، والتي تتضمن الاستبعاد من المسابقات الأوروبية.

جاء ذلك بناء على الضربة الموجعة التي تلقاها المشروع بإعلان 9 أندية من أصل 12 مؤسسا انسحابهم من المسابقة إثر ضغوط واحتجاجات، وهم سداسي إنجلترا أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنام، وثنائي إيطاليا ميلان وإنتر ميلان بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.