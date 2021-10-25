كشاف برشلونة في البرازيل: تعاقدت مع فينيسيوس بالفعل ولكن وكلائه قاموا بخيانتي

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 15:14

كتب : عبد الرحمن فوزي

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

كشف أندريه كوريه كشاف برشلونة السابق في البرازيل عن توقيعه مع فينيسيوس جونيور من أجل الانضمام للبلوجرانا قبل توقيعه مع ريال مدريد.

وقال كوريه في تصريحات لإذاعة كاتولنيا سير: "فينيسيوس كان سيكون لاعبا في برشلونة بناء على رغبته ولكن في النهاية وكلائه ذهبوا به لريال مدريد، الذي دفع أكثر من برشلونة بكثير".

واستمر "وقعت مع جونيور من أجل برشلونة بالفعل وكان لديه وكيلين من أصدقائي المقربين، ولكن أصدقائي قد قاموا بخيانتي أنا والنادي ولم نتحدث لبضعنا منذ 2017".

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وتابع "فينيسيوس كان يشجع برشلونة وبكى مع الفريق بعد الفوز على باريس سان جيرمان 6-1، نيمار كان في برشلونة وقتها وقد كان مثله الأعلى وكان يفضل ميسي على رونالدو".

وانتقل فينيسيوس جونيور لريال مدريد في 2018 قادما من فلامينجو مقابل 35 مليون يورو.

وشارك جونيور مع ريال مدريد في 130 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 21 هدفا وصناعة 28 آخرين.

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد برشلونة
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