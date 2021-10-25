برشلونة يعلن إصابة دي يونج

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 14:31

كتب : أحمد أباظة

فرينكي دي يونج

أعلن برشلونة رسميا عن طبيعة إصابة لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد التي انتهت أمس بفوز الأخير 2-1 ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإسباني.

ولم يكشف برشلونة عن موعد عودة اللاعب، مكتفيا بتأكيد غيابه عن مباراة رايو فاييكانو يوم الأربعاء القادم في الليجا.

وقال النادي الكتالوني في بيان عبر موقعه الرسمي: "لاعب الفريق الأول فرينكي دي يونج تعرض لشد في أوتار الركبة بفخذه الأيمن".

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وأضاف "لاعب الوسط لن يكون متاحا للعب، وستحدد عملية تعافيه موعد عودته".

وبدأ دي يونج الكلاسيكو ضمن التشكيل الأساسي، حتى خرج في الدقيقة 77 ليحل سيرجي روبرتو بدلا منه.

وشارك الهولندي صاحب الرقم "21" في 11 مباراة هذا الموسم بقميص برشلونة، جميعهم ضمن التشكيل الأساسي.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع في الليجا بـ15 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الثاني، وبفارق 6 نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر الذي لعب مباراة أكثر منهما.

برشلونة دي يونج الكلاسيكو ريال مدريد
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